Азаров: Янукович живе у будиночку на схилі урвища

Начальник виборчої кампанії Віктора Януковича Микола Азаров відкидає наявність у лідера Партії регіонів 140 гектарів у "Межигір’ї".

Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді.

"Ніяких 140 гектарів не перебуває у власності Януковича", - сказав Азаров.

"У цьому будинку він живе років 10. Це звичайний будинок на схилі урвища, куди він запрошував журналістів", - додав він.

Як відомо, насправді будинок, де Янукович зустрічався з пресою, вже давно зруйнований. На території Межигір’я для лідера Партії регіонів було збудовано новий маєток.

Коментуючи відсутність Януковича у сесійній залі, Азаров зазначив, що "у парламенті неможлива 100% явка".

"Хтось у відрядженні, хтось захворів, хтось поїхав. Для цього можуть бути різні причини", - сказав він.

У свою чергу син Януковича депутат Віктор Янукович теж не зміг сказати, де перебуває його батько.

"Я не знаю. Напевно, займається якимись справами", - сказав він.

Українська правда