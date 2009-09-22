У бюджеті Києва - 5-мільярдна діра

Річний бюджет Києва за 8 місяців недовиконаний більше ніж на 5 мільярдів гривень. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи журналістам звіт про виконання столичного бюджету.

За інформацією опозиційного політика, недовиконання бюджету за доходами склало 5 мільярдів 238 мільйонів гривень. У тому числі 3 мільярди 645 мільйонів загального і 1 мільярд 593 мільйони спеціального фондів.

«Із кожним місяцем ми констатуємо все більше поглиблення бюджетної кризи. На сьогодні рівень недовиконання столичного бюджету за видатками становить 20%, а за доходами майже досягає 30%. І це більше ніж критична ситуація», - зазначив Дмитро Андрієвський.

За словами депутата, рівень невиконання видаткової частини бюджету становить 4 мільярди 114 мільйонів гривень.

«У глибокій кризі знаходиться соціальна галузь. Соціальний захист та соціальне забезпечення недофінасоване на 702 мільйони гривень, освіта майже на 210 мільйонів, а охорона здоров’я – на 173 мільйони», - повідомив Дмитро Андрієвський.

На переконання політика, такий рівень недовиконання київського бюджету може призвести до критичних наслідків, як то криза виплат заробітних плат бюджетникам.

«На рівні районів це вже призвело до масових страйків працівників комунальної сфери. Зокрема Деснянський район потерпає від невивезеного сміття внаслідок більш ніж чотиримісячної заборгованості із заробітної плати. Нинішній стан бюджету може призвести до повторення цієї ситуації на рівні міста», - підсумував Андрієвський.