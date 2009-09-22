БЮТ не голосуватиме за підвищення соцстандартів

Фракція Блоку Юлії Тимошенко не голосуватиме за жоден з п’яти законопроектів стосовно підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання парламенту заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, коментуючи розгляд відповідних законопроектів.

І.КИРИЛЕНКО від імені фракції вибачився перед депутатом з фракції Блоку Литвина Олегом ЗАРУБІНСЬКИМ за те, що БЮТ не підтримуватиме його законопроект.

І.КИРИЛЕНКО також звернувся до голови ВР Володимира ЛИТВИНА з метою економії часу взагалі не запитувати у депутатів від БЮТ про їхню позицію стосовно цих законопроектів. (ВР вирішила, що народні депутати голосуватимуть за проекти законів щодо соцстандартів не за допомогою системи «Рада», а підняттям рук і вголос підтверджуючи свою позицію щодо законопроекту – УНІАН).

«Навіть не піднімайте депутатів нашої фракції, ми голосувати не будемо», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Лідер фракції БЮТ зауважив, що його політична сила виступає за підвищення соціальних стандартів, але це має відбуватися виключно після надання всіх необхідних економічних розрахунків.

ВР зараз розглядає 5 законопроектів щодо підвищення соціальних стандартів.