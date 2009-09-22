Ющенко сам перевірить стан ВМС - і таємниці з цього не робить

У жовтні Президент – Верховний головнокомандувач Збройних Сил України Віктор ЮЩЕНКО особисто перевірить готовність Військово-морських сил ЗСУ до виконання завдань за призначенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-армії України Сергій КИРИЧЕНКО сьогодні на Старокримському полігоні, де проходять батальйонні тактичні навчання 25-ї Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.

«У жовтні Президент України особисто буде перевіряти готовність Військово-морських сил до виконання завдань. В ВМС про це знають. Таємниці з цього Секретаріат Президента не робить. Президент буде особисто дивитися, як готові до виконання завдань корабельні угруповання, війська берегової оборони, ракетні берегові війська, спеціальні війська ВМС», - сказав С.КИРИЧЕНКО.

Начальник Генштабу також повідомив, що сьогодні, перебуваючи у південному регіоні держави, він також особисто перевірить декілька військових частин протиповітряної оборони. За словами С.КИРИЧЕНКА, метою інспектування є перевірка наявного стану справ, а також того, що зенітно-ракетні підрозділи прикривають сьогодні важливі об’єкти держави на рівні, який вимагають Президент і на який сподівається народ України.

У зв’язку з цим начальник Генштабу зауважив, що хотілося б мати можливість проводити масштабніші перевірки, для чого необхідно мати більше матеріально-фінансових ресурсів.

«Але фінансово-економічна криза, і світова, і та, що є у нашій країні, не дозволяють нам розгорнутися за повною схемою. Тому ми деякими, але важливими елементами, перевіряємо готовність військових частин», - пояснив С.КИРИЧЕНКО.

Начальник Генштабу також наголосив, що «сьогодні ситуація у Збройних Силах не втрачена».

«Сьогодні можна говорити про те, що Збройні Сили України готові захистити свою Батьківщину», - наголосив начальник Генерального штабу ЗСУ.