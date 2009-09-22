Чому регіонали розблокували трибуну ВР - версія експерта

Опозиція в особі Партії регіонів змушена відійти від деструктивної практики блокування парламенту і шукати компромісу з урядом, оскільки вплив такої тактики на політичний рейтинг ПР згубний.

Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі, переданому УНІАН.

«Партія регіонів загнала себе в безвихідь. «Регіонали» усвідомлюють, що кожний день блокади парламенту негативно позначається на електоральному рейтингу і партії, і її лідера», - вважає політолог.

Водночас, відзначив він, результативно працюючий парламент неминуче підіграватиме ініціативам уряду, а отже, і його голові - Юлії ТИМОШЕНКО. «От чому ПР змушена буде шукати компромісу з коаліцією й урядом, виторговуючи вигідний для них порядок денний і погоджуючи перелік прохідних законопроектів», - вважає експерт.

На думку А.ГОЛОБУЦЬКОГО, результативна робота парламенту буде можлива лише тоді, коли коаліція і опозиція зможуть розподілити сфери відповідальності і досягти консенсусу в розподілі списку узгоджених законопроектів.

«Переконаний, що ПР може допустити результативне голосування за проект бюджету в обмін на проведення низки принципових соціальних ініціатив від ПР. Проте навряд чи йтиметься про той рівень підвищення прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати, про які говорять сьогодні в оточенні лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА», - відзначив А.ГОЛОБУЦЬКИЙ.