БЮТ підкинув конкурентам Тимошенко привід попіаритися?

Зміна способу голосування за законопроекти щодо соціальних стандартів дозволить нарешті зібрати у парламенті всіх народних депутатів, які мають намір балотуватися у Президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

За його словами, пропозиція голосувати за ці законопроекти шляхом підняття рук мусить підтвердити, наскільки реальні вимоги фракції Партії регіонів, представники якої досить довго блокували роботу ВР.

М.ТОМЕНКО наголосив, що фракція БЮТ підтримуватиме лише ті соціальні законопроекти, що спрямовані на покращення економічного становища найнезахищеніших верств населення, а не є передвиборчими деклараціями, які в принципі неможливо виконати. Він пояснив, що фракція БЮТ голосувала за зміну способу голосування за ці законопроекти, оскільки це, з одного боку, дозволяло парламенту працювати, а з іншого - зібрати у залі засідань ВР народних депутатів, які претендують на посаду Президента, але останнім часом займаються виключно агітацією.

Віце-спікер додав, що станом на 11.00 за результатами письмової реєстрації в сесійній залі були відсутні 65 народних депутатів з фракції Партії регіонів, в тому числі її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ, та більшість народних депутатів, які претендують на посаду глави держави.

«Але зміна способу голосування сприятиме тому, що депутати з’їдуться до Верховної Ради, аби потім використати у передвиборчій програмі цей факт, як турботу про населення», - вважає М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, ВР вирішила, що народні депутати голосуватимуть за проекти законів щодо соцстандартів не за допомогою системи «Рада», а підняттям рук і вголос підтверджуючи свою позицію щодо законопроекту.

Пізніше фракція Партії регіонів запропонувала парламенту повернутися до звичного способу голосування за закони щодо підвищення соціальних стандартів у зв’язку з тим, що БЮТ заявив, що не підтримуватиме жоден законопроект.