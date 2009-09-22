Депутати почнуть піднімати руки о 16.00

У Верховній Раді о 16.00 відбудеться голосування щодо законопроектів про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, ранкове засідання парламенту закрито.

Народні депутати України не підтримали пропозицію щодо його продовження з метою голосування за законопроекти щодо підвищення соціальних стандартів. За дане рішення проголосувало лише 177 (при необхідних 226 – УНІАН) із 429 зареєстрованих в сесійній залі.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН нагадав, що о 16-й годині відбудеться голосування за ці законопроекти, які обговорювалися на ранковому засіданні. Він наголосив, що на вечірньому засіданні парламенту голосування відбуватиметься відповідно до рішення парламенту - шляхом підняття рук і оголошення кожним народним депутатом України свого рішення щодо підтримки чи непідтримки кожного із законопроектів.