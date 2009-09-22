Тимошенко відхрестилася від «цукрових» звинувачень Януковича

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує заяву лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що цукор з Державного резерву купили наближені до неї бізнесмени.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні після ознайомлення з роботою Гайсинського цукрового заводу у Вінницькій області, у відповідь на прохання журналістів прокоментувати заяву В.ЯНУКОВИЧА про наявність таких фактів.

«Хочу спростувати цю інформацію, оскільки вона не відповідає дійсності», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що в принципі вона не проти критики.

«Хотілося б, щоб опозиція справді критикувала – це нормально, але головне – не заважати працювати, не блокувати парламент, якому треба приймати доленосні для України закони», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ минулого тижня в ефірі регіональної телекомпанії в Кіровоградській області заявив, що бізнесмени, наближені до прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, спекулюють на ринку цукру.

"Оголосила прем`єр-міністр, що ми з держрезерву викинемо цукор і знизимо ціну; і я скажу, вони викинули його десь по 3,5 гривні в різних регіонах... але його відразу ж купили їхні люди і поклали, як то кажуть, до кращих часів", - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, бізнесмени, наближені до Ю.ТИМОШЕНКО, зацікавлені в тому, щоб продавати цукор з державного резерву за завищеними цінами.

12 серпня Кабінет міністрів дозволив Держрезерву реалізувати 28 тис. тонн цукру для стабілізації цінової ситуації на внутрішньому ринку цукру.