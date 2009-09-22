Янукович примчався у Раду і вимагає зробити перерву

Перед початком засідання ВР лідер Партії регіонів Віктор Янукович виступив перед журналістами із заявою, що регіонали вимагатимуть оголосити перерву для політичних консультацій щодо повернення до процедури голосування картками за законопроекти про підвищення соціальних стандартів...

На думку лідера ПР, прийняте сьогодні Верховною радою рішення про голосування за п`ять соціальних законопроектів шляхом підняття рук – ні що інше як «профанація».

Янукович стверджує, що керівництво парламенту спеціально відправило у відрядження тих депутатів від коаліції, які були готові підтримати підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати і пенсії, і після цього пішло на зміну способу голосування, щоб гарантувати Юлії Тимошенко, що законопроекти, проти яких категорично виступала прем`єр, через сесійний зал Ради не пройдуть.

До цього Янукович додав, що його фракція зажадає перерви, щоб разом з коаліцією «подивитися один одному в очі».