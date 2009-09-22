Литвин оголосив півгодинну перерву

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву на 30 хвилин - до 16.35.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомив, що перерву оголошено на вимогу фракцій Партії регіонів та КПУ для проведення консультацій.

Перед оголошенням перерви перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зауважив, що його фракція вимагає проведення додаткового засідання Погоджувальної ради з приводу голосування за законопроекти стосовно підвищення соціальних стандартів.

У свою чергу, В.ЛИТВИН наголосив, що парламент не може відмінити своє рішення щодо голосування підняттям рук за вищезазначені проекти законів.

Як компроміс він запропонував депутатам не голосувати підняттям рук, а здійснити письмову реєстрацію кожного депутата, й потім голосувати за допомогою системи «Рада».

Після цього депутати пішли на консультації.