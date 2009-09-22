Гриценко каже, що зібрав мільйон

На спеціальний рахунок голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, лідера Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція» Анатолія ГРИЦЕНКА для реєстрації його кандидатом на пост Президента України надійшло вже 1005485 гривень. Про це УНІАН повідомила прес-служба А.ГРИЦЕНКА .

«Я вдячний усім, хто мене підтримує і вірить у нашу спільну справу, – передає його слова прес-служба. – Разом ми зможемо змінити правила олігархів. Ми змусимо працювати соціальні ліфти, і нарешті гідні люди обійматимуть високі державні посади».

За його словами, люди перераховують від 10 до кількох тисяч гривень.

«Нещодавно мені написали листа, – розповів він, – у якому йшлося про те, як бабуся попросила племінника переказати 20 гривень, бо вірить у щирість моїх намірів. Саме заради таких людей, які серцем відчувають, що справжнє, а що штучне й фальшиве, та зберігають надію на краще, я й наважився на цю нерівну, виснажливу боротьбу. Я вас не зраджу і не підведу вас», – запевнив голова «Громадянської позиції».

А.ГРИЦЕНКО також повідомив, що на спеціальний рахунок для реєстрації його кандидатом на пост Президента представники малого та середнього бізнесу перераховують від кількох десятків до 150 тисяч гривень.

«Це означає одне – їх уже дістало, – пояснив він. – Вони не згодні жити за правилами, коли нормально працювати може лише той, хто платить побори та носить хабарі. Жоден з представників бізнесу сьогодні не висуває мені жодних умов, вони просто підтримують ту позицію, з якою я виступаю. Їм потрібні чесні й стабільні правила гри для всіх, яких дотримуватимуться і Президент, і уряд, і судова та правоохоронна системи. Я готовий це забезпечити», – наголосив політик.

Він укотре підкреслив, що не проситиме грошей у олігархів, бо на посаді Президента реалізовуватиме свою програму й відстоюватиме інтереси “усіх громадян України, а не лише кількох заможних сімей”. Він упевнений, що зможе вчасно зібрати кошти, необхідні для застави для участі у виборах.

Як повідомлялося, 10 вересня набув чинності змінений Закон «Про вибори Президента України», за яким застава для участі в президентській кампанії зросла з 500 тисяч гривень до 2,5 мільйона.