Партія регіонів заблокувала трибуну парламенту

Фракція Партії регіонів заблокувала трибуну парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як Верховна Рада України не підтримала пропозицію щодо скасування рішення парламенту України щодо зміни способу голосування по законопроектах щодо підвищення соціальних стандартів.

За дане рішення проголосували 207 (при необхідних 226 - УНІАН) із 421 народного депутата, зареєстрованого у залі.

Фракція Партії регіонів наполягала на тому, щоб рішення ухвалювалося шляхом голосування за допомогою кнопок на робочих місцях народних депутатів.

Також ВР не підтримала рішення щодо перенесення голосування за дані законопроекти на четвер, 24 вересня.

За дане рішення проголосували 19 із 419 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Трибуна та президія заблоковані, але голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН продовжує вести засідання.

Депутати від фракції БЮТ вивісили на колону в сесійній залі плакат «Вони блокують. Вона - працює».