Литвину погрожували - він закрив засідання ВР
17:30, 22 вересня 2009Політика
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Голова ВР закрив засідання парламенту, стверджуючи, що лунали погрози на його адресу. Очевидно, Литвин мав на увазі репліки, що звучали з уст регіоналів, які заблокували трибуну і президію ВР.
Литвин додав, що на його думку голосувати руками за соціальні законопроекти – це значно краще, аніж “из прекрасного далека” повчати парламент, як йому треба працювати.
У той час, як спікер говорив, два нардепа-регіонала зробили кілька спроб зламати мікрофони на його робочому місці.
Жодна пропозиція, яка ставилася на голосування, як то зміна способу голосування за проект про підвищення соціальних стандартів і перенесення цього питання на середу або четвер, достатньої підтримки у залі не знайшла.
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