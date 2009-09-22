Литвину погрожували - він закрив засідання ВР

Голова ВР закрив засідання парламенту, стверджуючи, що лунали погрози на його адресу. Очевидно, Литвин мав на увазі репліки, що звучали з уст регіоналів, які заблокували трибуну і президію ВР.

Литвин додав, що на його думку голосувати руками за соціальні законопроекти – це значно краще, аніж “из прекрасного далека” повчати парламент, як йому треба працювати.

У той час, як спікер говорив, два нардепа-регіонала зробили кілька спроб зламати мікрофони на його робочому місці.

Жодна пропозиція, яка ставилася на голосування, як то зміна способу голосування за проект про підвищення соціальних стандартів і перенесення цього питання на середу або четвер, достатньої підтримки у залі не знайшла.