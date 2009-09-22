Єхануров провів кіровоградського губернатора через чорний хід

Близько півтори сотні людей сьогодні чекали біля будівлі Кіровоградської облдержадміністрації приїзду нового губернатора Володимира МОВЧАНА, щоб вручити йому гарбуз.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином учасники пікету хотіли висловити протест проти звільнення попереднього глави облдержадміністрації Василя МОЦНОГО і призначення нового керівника області.

Церемонія представлення губернатора активу Кіровоградщини була запланована на 13.00, але розпочалось із запізненням на годину. Не дочекавшись приїзду В.МОВЧАНА, люди розійшлись, залишивши на знак незгоди перед входом в обласну адміністрацію гарбуз, перев’язаний стрічкою.

За словами організаторів акції, вони вважають зміну голови ОДА несправедливою і незаконною. «Чому Президент не звільнив губернатора Львівщини після історії з хабарником-суддею Романом ЗВАРИЧЕМ? Адже це була ганьба на всю країну», - заявила одна з учасниць пікету.

Як стало відомо пізніше, перший заступник глави Секретаріату Президента Юрій ЄХАНУРОВ і голова Кіровоградської ОДА В.МОВЧАН під’їхали до будівлі адміністрації зі сторони внутрішнього двору. На прес-конференції вони спростували, що це було зроблено навмисне, аби не зустрітись з людьми біля входу.

«Так вирішили організатори. Сам я не боюся жодних пікетів», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

За словами В.МОВЧАНА, він зрозумів, що не туди під’їхав лише тоді, як зупинилась машина.

Як повідомляв УНІАН, Президент України 27 червня 2009 року звільнив Василя МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

Таке рішення Президент ухвалив після подій 16 червня на Кіровоградщині. Того дня внаслідок зіткнення із на той час народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Євгеном ГОРБЕНКОМ і тодішнім начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства загинув місцевий житель - 53-річний Валерій Олійник.

1 липня В.МОЦНИЙ оскаржив Указ Президента в Кіровоградському окружному адмінсуді, оскільки вважає своє звільнення політично вмотивованим. У своєму позові В. МОЦНИЙ вимагає визнати протиправним та скасувати Указ Президента, а також поновити його на посаді голови Кіровоградської облдержадміністрації.