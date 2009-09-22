Завтра у Януковича буде шанс зірватися з Полтави

Завтра Полтаву, в день міста, відвідає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили УНІАН в обласній організації Партії регіонів, зокрема, В.ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистих заходах з нагоди 66-х роковин з дня звільнення Полтави від німецько-фашистських загарбників, поспілкується з ветеранами, покладе квіти до монумента Солдатської Слави.

Також лідер ПР візьме участь у перегляді театралізованої програми "Завдяки переможцям Полтава не втратить красу", відвідає Свято-Сампсоніївську церкву і покладе квіти до Ротонди примирення на Полі Полтавської битви.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з міськими, сільськими, селищними головами, представниками підприємств АПК.

Нагадаємо, що сьогодні, після того, як Верховна Рада ухвалила рішення про зміну способу голосування за законопроекти про підвищення прожиткового мінімуму на голосування шляхом підняття руки, Янукович перервав свою агітаційну поїздку по Сумській області і терміново вилетів до Києва.

Як повідомлялося, 23 вересня Полтаву з робочою поїздкою відвідає також прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.