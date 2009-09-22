Тимошенко високо оцінює роботу Порошенка-старшого

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні високо оцінила роботу ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» з вирощування цукрового буряку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам на брифінгу, ознайомившись з роботою компанії з використання нових технологій вирощування і збору цукрового буряку.

Прем`єр-міністр наголосила на важливості дотримання технологій і їх розвитку при вирощуванні і зборі урожаю, оскільки саме це і забезпечує його високі показники.

«Якщо від «а» до «я» технології вирощування цукрового буряку дотримуватися, не відступаючи, то ми можемо мати 500 і більше центнерів з гектара, так, як ми тільки що бачили в найкращому господарстві, яке вже багато років створюється, управляється Героєм України ПОРОШЕНКОМ Олексієм Івановичем. Це дійсно унікальні результати», - заявила прем`єр-міністр.

Довідка УНІАН. ПК "Зоря Поділля" (20 000 га сільгоспугідь в Гайсинському районі Вінницької обл.) входить до структури ВАТ «Агропродінвест», яке займається створенням високоефективної моделі управління сільським господарством. Займає лідируючі позиції у виробництві цукру-піску з цукрового буряку.