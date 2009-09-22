Ющенко про космос та Бразилію

У першій декаді листопада Україну відвідає Президент Бразилії Луіс Інасіу Лула да СІЛВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам у Нью-Йорку, коментуючи підсумки зустрічі зі своїм бразильським колегою.

В.ЮЩЕНКО сподівається, що це буде візит, який надасть нового наповнення відносинам між Україною та Бразилією, в першу чергу, в економічній сфері.

Президент сподівається, що українсько-бразильські відносини вдасться вивести на стратегічний рівень.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що в ході зустрічі з Луісом Інасіу Лула да СІЛВА вони домовились створити робочі групи, які готуватимуть його візит.

За словами Президента, Україна планує запропонувати Бразилії підписати 6-7 документів.

«Наша держава хотіла б активізувати відносини з Бразилією у сфері авіабудування, у сфері військово-технічного співробітництва. Також йтиме мова про завершення проекту із запуску української ракети «Циклон-4» у 2010 році з бразильського космодрому», - зауважив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні він попросив свого бразильського колегу сприяти виділенню Національному космічному агентству України кредиту в розмірі 260 млн. дол. для завершення формування статутного фонду спільного підприємства, а також для завершення робіт із запуску ракети-носія «Циклон-4».