Ульянченко просить комуністів заспокоїтися

Глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявляє, що не збирається влаштовувати ніякого бунту губернаторів і просить комуністів заспокоїтися з цього приводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам сьогодні у США.

«Я б хотіла сказати: не хвилюйтеся, товариші комуністи, нічого подібного немає», – сказала вона.

В.УЛЬЯНЧЕНКО зауважила, що сьогодні Секретаріат Президента змінює форму роботи, і тому його співробітники намагаються не лише організовувати роботу глави держави, але й донести до громадян позицію Президента та логіку його дій. І саме з цим пов’язані візити співробітників Секретаріату Президента в регіони України.

«Ніхто більше, ніж глави обласних державних адміністрацій не зацікавлені у конструктивному та ефективному діалозі з урядом та парламентом», – сказала вона, підкресливши, що від конструктивної роботи залежить наповнення бюджету регіонів і життя людей у регіонах в цілому.

В.УЛЬЯНЧЕНКО також зазначила, що сьогодні ні у кого немає наміру дестабілізувати ситуацію в країні, тим більше напередодні формування бюджету на наступний рік.

Водночас вона підкреслила, що люди мають знати правду про те, що насправді відбувається в Україні, і в першу чергу – в бюджетній сфері, тому Секретаріат Президента і надалі інформуватиме громадськість про реальний стан в країні.

Довідка УНІАН. Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО в інтерв`ю газеті «Вечерние вести» не виключив, що поїздки по регіонах країни глави Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО спрямовані на зрив бюджетного процесу.

«Вона (В.УЛЬЯНЧЕНКО) поїхала чинити тиск на губернаторів, щоб останні перешкоджали новому Бюджетному кодексу», - сказав П.СИМОНЕНКО.

«Скільки ж можна биндюжнічати? Ми маємо розуміти, що в селі, селищі, містечку живуть конкретні люди з конкретними проблемами. Секретаріат Президента сьогодні не говорить про те, як працюватиме економіка, як забезпечуватимуться робочі місця, яким чином наповнюватиметься держбюджет. Швидше за все, СП готується до того, щоб збурити протест губернаторів, можливо, навіть на основі цього підкріпити якимись зверненнями подання ЮЩЕНКА в Конституційний Суд і знову приховати за формальними ознаками свої чергові злочинні дії», - заявив лідер КПУ.