Тимошенко продовжує кампанію підписання угод з областями

До кінця року уряд України має намір укласти з Вінницькою обласною радою угоду про регіональний розвиток області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, відповідний протокол про наміри було сьогодні підписано в рамках робочої поїздки прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Вінницької області.

Від імені уряду протокол підписала Ю.ТИМОШЕНКО, від Вінницької області - голова Вінницької обласної ради Григорій ЗАБОЛОТНИЙ, голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, голова Вінницької міської адміністрації Володимир ГРОЙСМАН.

Відповідно до протоколу, сторони домовилися, що пріоритетними напрямками економічного та соціального розвитку визначено: впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій у системі життєзабезпечення населених пунктів; розбудова та модернізація соціальної і туристично-рекреаційної інфраструктури; створення ефективної системи охорони навколишнього природного середовища; розвиток прикордонного співробітництва з Республікою Молдова.

Фінансування угоди здійснюватиметься за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, визначених у встановленому порядку, відповідно до законодавства.

«Це концепція нашої співпраці, вона і буде дороговказом у нашій подальшій роботі. До кінця року ми відпрацюємо та підпишемо цю угоду», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у червні ц.р. керівництво Львівської області й уряд підписали угоду про соціально-економічний розвиток області. Угода розрахована на період 2009-2013 рр. Орієнтовний обсяг фінансування спільних заходів становить 3 млрд. 255 млн. 893 тис. грн., з них 1 млрд. 842 млн. грн. кошти держбюджету, 1 млрд. 339 млн. – місцевих бюджетів і 74,8 млн. – з інших джерел.

Подібну угоду підписано між урядом і Донецькою областю (у вересні 2007 року). Такі ж документи в майбутньому планується підписати з Дніпропетровською, Харківською областями, з якими вже підписано протокол про наміри. Підготовлений проект протоколу про наміри з Волинською областю, готуються документи щодо Вінницької, Чернігівської, Луганської, Житомирської і Запорізької областей.

Крім того, надійшли пропозиції про підготовку такого документа від Одеської, Кіровоградської і Хмельницької областей.