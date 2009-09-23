Ющенко: я не дозволю жодних інтриг

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає важливу роль української громади США у відстоюванні інтересів України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав сьогодні у Нью-Йорку під час зустрічі із представниками української громади США. У зустрічі взяла участь і дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО.

Президент подякував українській спільноті Америки за допомогу Україні в її національній розбудові, за їхню державницьку позицію у важливих для України питаннях.

Також під час зустрічі глава держави ознайомив представників громади з сучасними внутрішньополітичними процесами в Україні, а також поінформував про внесені ним до Верховної Ради ініціативи щодо конституційних змін.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що напередодні президентських виборів українське суспільство знову знаходиться на переломному моменті своєї історії. Він наголосив, що як Президент гарантує, що вибори пройдуть у повній відповідності до світових демократичних стандартів. «Вибори Президента будуть відкритими. Я не дозволю ніяких інтриг, я все зроблю, щоб кожен громадянин міг реалізувати своє право вибору», - запевнив В.ЮЩЕНКО.

Наприкінці зустрічі Президент вручив державні нагороди України видатним представникам української громади США.

Зустріч Президента України і його дружини з представниками української громади США відбулася в приміщенні Українського музею Нью-Йорка. Перед її початком Віктор і Катерина ЮЩЕНКИ також оглянули експозицію виставки українського художника і скульптора Ігоря ГРЕЧАНИКА.