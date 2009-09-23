Києву пророкують проблеми з опалювальним сезоном

Адміністрація Черновецького знищила програму енергозбереження в Києві. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«В умовах різкого подорожчання енергоносіїв та підготовки до опалювального сезону дії чиновників мера інакше як злочинними назвати не можна. Борг за виконані у минулому році роботи з енергозбереження становить більше 33 млн грн, а профінансовано у цьому році лише 150 тис. грн – менше одного відсотка. Зрозуміло, що такий стан фінансування програми означає повне її знищення», - зазначив опозиційний політик.

На думку Андрієвського, відповідальність за зрив виконання міської програми енергозбереження повністю лежить на адміністрації, очолюваній Черновецьким, а катастрофічне невиконання бюджету загрожує серйозними проблемами під час опалювального сезону.

«Бюджетний борг житлово-комунальному господарству лише за спеціальним фондом наближається до 200 млн грн. Запозичення 1,2 млрд грн становища не рятує, і Київ у цьому опалювальному сезоні зіштовхнеться з безліччю проблем», - наголосив депутат.

Дмитро Андрієвський підкреслив, що виконання програми енергозбереження могло б значно зменшити потреби міського господарства в енергоносіях; енергозбереження – загальноприйнятий шлях вирішення енергетичних проблем. «В Івано-Франківську, наприклад, 99% будинків обладнані теплолічильниками; внаслідок цього відбувається економія енергоносіїв, а значить і тарифний тиск на населення відчутно зменшено. Проте Черновецький, як завжди, вирішив розв’язувати проблему за рахунок киян – підвищуючи тарифи для населення», - заявив Андрієвський.