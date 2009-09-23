У ПР сім п'ятниць на тиждень: Янукович не хоче піднімати руки

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що очолювана ним фракція у Верховній Раді неухильно домагатиметься, щоб народні депутати ухвалювали закон про підвищення соціальних стандартів своїми картками із застосуванням системи «Рада», а не шляхом підняття рук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час робочої поїздки до Полтави.

Політик нагадав, що очолювана ним політична сила поставила перед собою завдання переконати депутатів усіх фракцій прийняти цей закон.

«Ми не зупиняли переговори. Ми закликаємо до їх совісті. Ми будемо стояти до кінця», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і додав, що блокування трибуни фракцією ПР є вимушеним заходом у такій ситуації.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що запропонований головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ спосіб ухвалення цього закону підняттям рук є «профанацією і клоунадою», що не передбачено регламентом Верховної Ради.

Як зауважив політик, це було зроблено навмисно і з врахуванням того, що фракція Партії регіонів через низку об’єктивних причин не зможе зібратися у сесійній залі в повному складі.

«Такого цинізму з боку коаліції із трьох фракцій – БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина – ще не було в історії держави», - зазначив політик і наголосив, що фракція Партії регіонів домагатиметься ухвалення цього закону шляхом голосування картками депутатів.

«Ми знаємо, що набереться близько 20-30 депутатів в інших фракціях, які ще не втратили совість, і вони проголосують. А коли вони будуть вставати (йдеться про підняття рук – УНІАН) – їх просто не пустять у сесійну залу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У той же час, як повідомляв УНІАН, соратник ЯНУКОВИЧА нардеп ЄФРЕМОВ заявив, що завтра регіонали голосуватимуть за підвищення соцстандартів у будь-який спосіб, у тому числі руками.