Віце-консул Китаю в Україні після ДТП - у важкому стані у лікарні

Учора в дорожньо-транспортній пригоді, під час якого травмовано китайських дипломатів, постраждало ще четверо осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вранці 24 вересня поблизу Ялти, на автодорозі Ялта - Севастополь водій автомобіля „ВАЗ-2107”, порушивши правила дорожнього руху, зокрема, не пропустив колону автомобілів у супроводі ДАІ, допустив зіткнення “ВАЗ” з легковим автомобілем „Мерседес”.

Унаслідок дорожньо-транспортної події загинув водій “ВАЗ”, ще 6 осіб із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до Лівадійської лікарні: троє - із автомобіля “ВАЗ”, троє – із “Мерседеса”, з них двоє громадян КНР.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці працювала опергрупа Головного управління МНС України в АР Крим.

24 вересня представник прес-служби Міністерства охорони здоров`я Криму повідомив УНІАН, що у Криму внаслідок ДТП травмовано віце-консула Китаю в Україні

За його словами, віце-консул Китаю перебуває у тяжкому стані в лікарні, у зв`язку з чим його неможливо транспортувати з Лівадійської лікарні.

Крім того, в ДТП постраждав військовий аташе Посольства КНР. Його стан лікарі оцінюють як середнього ступеню тяжкості.