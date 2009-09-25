Регіонал написав Литвину листа: він хоче отримувати зарплату

Регламентний комітет Верховної Ради просить спікера Володимира Литвина скасувати розпорядження не нараховувати зарплату депутатам у період блокування трибуни.

Про це йдеться у листі від 22 вересня, який отримав Литвин за підписом голови регламентного комітету Олександра Єфремова (Партія регіонів).

Згідно з ним, на засіданні 10 вересня комітет "одноголосно" вирішив запропонувати голові Верховної Ради внести зміни до розпорядження від 7 вересня, зокрема виключити з нього пункти, в яких говориться, що порядок обліку робочого часу та нарахування зарплати в дні, коли роботу Верховної Ради "унеможливлено", не здійснюється.

У листі Єфремова сказано, що зазначена норма суперечить статті регламенту, за якою для нарахування зарплати депутатам достатньо зареєструватись перед початком засідання.

Водночас, прес-секретар спікера Ольга Чорна окреслили "Українській правді" позицію Литвина з цього питання:

"Голова Верховної Ради неодноразово наголошував, що розпорядження може скасовуватися лише шляхом голосування в залі. Зараз він (Литвин) стоїть на тій самій позиції".