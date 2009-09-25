Регіонал вважає найбільшою проблемою Ради Литвина

Головна причина, через яку український парламент став непрацездатним, полягає в тому, що Володимир ЛИТВИН поєднує статус політичного лідера з посадою голови Верховної Ради України.

Про це заявив перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ на брифінгу, коментуючи політико-правову ситуацію, що склалася у парламенті внаслідок ухвалення постанови щодо зміни способу голосування по законопроектах, які передбачають підвищення соціальних стандартів, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-спікера.

«Найбільша проблема непрацюючої сьогодні Верховної Ради України полягає в тому, що ми маємо поєднання статусу політичного лідера з посадою голови Верховної Ради України», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, «мотиви дії в кожному статусі вступають в конфлікт між собою, оскільки функції спікера парламенту і функції політичного лідера, який має нав’язати свою точку зору, є несумісні».