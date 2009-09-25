Регіонали наскаржилися світу на заборону критикувати Тимошенко

Партія регіонів направила листи до посольств іноземних держав в Україні, а також до Представництва Європейської Комісії та Офісу Ради Європи, в яких висловила стурбованість у зв’язку з рішенням суду про заборону реклами, у якій критикується діяльність прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

”Рішення суду є ганебним і неспростовним фактом, свідченням того, що вперше за всю історію незалежності України, розвитку і становлення демократії в Українській державі діюча влада через підконтрольний їй суд заборонила критикувати дії уряду та прем`єр-міністра в усіх засобах масової інформації”, - зазначається в листі Партії регіонів до закордонних дипломатичних представництв.

У партії наголосили, що розглядають цю спробу як “перший крок Ю.ТИМОШЕНКО до повного контролю в інформаційній сфері і повернення до тоталітарної системи”.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд міста Києва ухвалою від 22 вересня заборонив розповсюдження будь-якої «недобросовісної» реклами, що стосується діяльності прем`єр-міністра, голови партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО.