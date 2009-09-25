Кравчук вирішив вийти із СДПУ(о)

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вирішив вийти із лав Соціал-демократичної партії (об`єднаної).

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті "День".

Л.КРАВЧУК пояснив, що таке рішення пов`язане з його незгодою з рішенням партії співпрацювати на виборах Президента з Комуністичною партією, партіями "Справедливість" і "Союз лівих сил".

Політик також вважає що керівництво СДПУ(о) не доросло до справжньої європейської соціал-демократії й ним керує бажання потрапити до Верховної Ради.

Л.КРАВЧУК був членом СДПУ(о) із січня 1998 року.

14 вересня Комуністична партія України, СДПУ(о), партії “Справедливість” і “Союз лівих сил” підписали декларацію про створення Лівого блоку для участі в президентських виборах.