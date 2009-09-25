Ющенко подякував полякам за відновлення історичної правди

Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував голові Інституту національної пам’яті Польщі Янушу КУРТИЦІ за внесок у відновлення історичної правди про українсько-польські відносини.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, зустріч В.ЮЩЕНКА і Я.КУРТИКИ відбулась сьогодні у Києві.

Під час розмови сторони особливо відзначили важливість активного продовження процесу історичного примирення та єднання між українським та польським народами як важливої складової ефективної розбудови наших партнерських та дружніх відносин у майбутньому.

Йшлося також про актуальність теми продовження обміну історичними документами, які висвітлюють історію двох народів та усувають негативні історичні стереотипи. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО також позитивно оцінив підписання у серпні 2009 року Договору про співробітництво між Інститутом національної пам’яті Польщі та Службою безпеки України.

Глава держави назвав важливим здобутком наших двосторонніх відносин той процес історичного примирення, що відбувається протягом останніх років. «Ми зацікавлені у збережені існуючої формули історичного примирення – «пробачаємо і просимо пробачення», запровадження якої виводить двосторонні конфлікти минулого за межі сучасної політики», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що українська сторона зацікавлена в отриманні згоди на публікацію архівних документів Інституту національної пам’яті Польщі про злочини комуністичної влади проти етнічних українців (концентраційний табір праці у Явожно 1947-1949 рр.).

Окремо В.ЮЩЕНКО та Я.КУРТИКА обговорити можливість стажування в Інституті національної пам’яті Польщі представників Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій та Інституту національної пам’яті України. Глава держави також позитивно оцінив співробітництво між українським і польським Інститутами національної пам`яті.