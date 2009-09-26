Тимошенко запитає у народу про форму правління в країні

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко має намір у разі перемоги на президентських виборах поставити питання про форму правління в країні.

Відповідаючи на запитання журналіста про зміни 2004 р. до Конституцій, згідно з якими були урізані права Президента, які Тимошенко, ймовірно, захоче повернути у разі перемоги на президентських виборах, - вона нагосила, що для України прийнятна і президентська, як в Росії, Франції, США, і парламентська із сильним прем`єром, як у Німеччині й Італії, форма правління, але неприйнятним є їх змішування, що призводить до хаоса у владі.

"Головне, щоб більше не було каші", - сказала вона в ефірі програми "Шустер live".

"Перше, що я зроблю, - я звернуся до суспільства з єдиним питанням: що людям ближче ментально, що їм зрозуміліше - президентська форма чи парламентська... І якщо люди хочуть президентську форму правління, то треба за класичними моделями приймати таку конституцію, якщо парламентську - значить, тоді парламент зобов`язаний прийняти парламентську модель", - цитує РІА "Новости".

За словами прем`єр-міністра, соціологічні опитування показують, що українці більше схильні до президентської форми правління, проте й парламентську Тимошенко підтримає, якщо таку форму правління обере народ.

"Перше - визначитися, якою повинна бути країна. І я думаю, що люди, швидше за все, як я відчуваю за соціологічними опитуваннями, виберуть президентську форму правління. Якщо виберуть президентську, отже треба взяти світовий досвід, нічого не вигадувати, і світовий досвід утілити в Україні", - сказала Тимошенко.