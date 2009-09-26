Тимошенко: уряд не допустить дефолту Нафтогазу

Уряд реструктуризує борг НАК «Нафтогаз України» і не допустить дефолту компанії. Про це прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила під час прямого ефіру на телеканалі «Україна».

«Сьогодні я, як прем’єр-міністр, займаюсь реструктуризацією цього боргу, щоб врятувати НАК «Нафтогаз» і Україну, і скажу вам - дефолту ми ніколи не допустимо, ми реструктуризуємо цей борг і покажемо, як потрібно правильного господарювати і більше країна таких боргів брати не буде», - цитує її Урядовий портал.

Водночас Юлія Тимошенко наголосила, що уряду сьогодні доводиться розраховуватися за запозичення НАК «Нафтогаз», які були зроблені попереднім урядом, коли фінансово-економічна ситуація у країні була спокійною, а сьогодні ці борги потрібно віддавати в умовах кризи.

«І ми сьогодні як влада, як уряд розгрібаємо ці борги і ми домовилися з усіма компаніями, що будемо поступово, за графіком гасити борги», - зауважила Юлія Тимошенко.