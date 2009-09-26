Тимошенко назвала свій курс гривні до долара

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що стабілізації національної валюти України сприятиме зміна керівництва Національного банку України.

Про це вона заявила вчора увечері в прямому ефірі телеканалу „Україна”, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

„Згідно з Конституцією України, за курс національної валюти відповідає Національний банк, а уряд України не те що не має права, йому прямо заборонено втручатися в ці речі”, - підкреслила глава уряду.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, курс валюти залежить від того, які НБУ здійснює обсяги емісії, з якими обсягами інтервенцій виходить на ринок. „Я переконана, і ще раз це підкреслюю, що на сьогоднішній день по імпорту, по експорту, по всіх показниках, по всіх параметрах бюджету і по ситуації, яка є під час кризи, максимум, який сьогодні може бути курс – це 7-7,50 гривень за один долар”, - зазначила прем’єр-міністр.