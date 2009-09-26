Шуфрич не думає, що «хтось вдруге наважиться повторити ефект Майдану»

Народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ сподівається, що президентські вибори в Україні не закінчаться знову масовими акціями протесту, як це було в 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час ефіру програми «Велика політика Євгенія Кисельова» на телеканалі “Інтер”.

За словами Н.ШУФРИЧА, навряд чи хтось намагатиметься знову повторити «ефект Майдану» під час виборів Президента у 2010 році. «Я абсолютно переконаний, що навряд чи після перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА хтось вдруге наважиться повторити ефект Майдану. Люди не витримають, вони просто винесуть», - сказав депутат.

Відповідаючи на запитання, чи можливе це в разі перемоги Юлії ТИМОШЕНКО, Н.ШУФРИЧ сказав: «Я в казки не вірю».