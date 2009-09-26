Тимошенко обіцяє не допустити запровадження цензури в ЗМІ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що не допустить цензури в засобах масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора в прямому ефірі на каналі «Україна».

"Я ніколи в житті не допущу цензури", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО у відповідь на висловлені журналістами побоювання, що в разі її перемоги на виборах може бути запроваджена цензура в ЗМІ.

Крім того, вона висловила задоволення рішенням Печерського районного суду столиці про заборону недобросовісної реклами, яка стосується діяльності прем`єр-міністра. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що воно абсолютно відповідає діючому закону про рекламу.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що необхідно розрізняти «чорну» рекламу, яка поширювалася на її адресу з використанням слова «ВОНА», й критику, яку в Україні вже ніхто ніколи заборонити не зможе. "Мені здається, що в нашій країні вже ніхто ніколи не заборонить критику, й ніякий суд цього ніколи зробити не зможе", - заявила прем`єр.

У своїй рекламній кампанії як кандидата в Президенти Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла не використовувати «чорнушку».