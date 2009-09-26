Тимошенко запевняє, що не допустить дефолту Нафтогазу

Уряд реструктуризує борг НАК «Нафтогаз України» і не допустить дефолту компанії.

Про це прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила під час прямого ефіру на телеканалі «Україна», повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.

«Сьогодні я, як прем’єр-міністр, займаюсь реструктуризацією цього боргу, щоб врятувати НАК «Нафтогаз» і Україну, і скажу вам - дефолту ми ніколи не допустимо, ми реструктуризуємо цей борг і покажемо, як потрібно правильного господарювати, і більше країна таких боргів брати не буде», - запевнила прем’єр-міністр.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряду сьогодні доводиться розраховуватися за запозичення НАК «Нафтогазу», які були зроблені при попередньому уряді, коли фінансово-економічна ситуація в країні була спокійною, а сьогодні ці борги потрібно віддавати в умовах кризи. “І зараз, так були складені контракти, що Україні просто пред`являють те, що вони напозичали - 1,7 млрд. доларів", - сказала вона.

«І ми сьогодні як влада, як уряд розгрібаємо ці борги і ми домовилися з усіма компаніями, що ми будемо поступово, по графіку гасити борги», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.