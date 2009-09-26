Тимошенко каже, що ПР боїться виставити Януковича проти неї

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО готова до відкритої дискусії з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила напередодні в ефірі телеканалу «Україна».

«Для мене немає ніколи проблеми вести відкриту дискусію з будь-якими представниками опозиції. Але я дивуюся – чому Партія регіонів боїться виставляти свого лідера в пряму і чесну дискусію, а приходять майже половиною фракції для того, щоб замість лідера опонувати прем’єру. Для мене абсолютно не має значення, в якому форматі вести дискусію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.