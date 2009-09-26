Янукович відповів Тимошенко: прийде час - зустрінемося

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає поки що передчасною свою зустріч із прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив напередодні свого виступу на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії (YES).

Відповідаючи на запитання журналістів, з ким би із присутніх на заході політиків, експертів він хотів би провести зустріч, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що тут є багато цікавих людей.

На уточнююче запитання, чи хотів би він зустрітися із Ю.ТИМОШЕНКО, яка брала участь в роботі саміту вчора, політик відповів: «Прийде час - зустрінемося, поки що він не прийшов».

Як повідомлялося, вчора під час ефіру на телеканалі «Україна» Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що В.ЯНУКОВИЧ уникає дискусії із нею.

«Я дивуюся – чому Партія регіонів боїться виставляти свого лідера в пряму і чесну дискусію, а приходять майже половиною фракції для того, щоб замість лідера опонувати прем’єру», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.