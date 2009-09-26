Яценюк розкрив свою мету

Народний депутат України, лідер громадської ініціативи “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК виступає “за створення єдиної Великої Європи, в якій провідним центром стане Київ”. Про це він заявив, виступаючи на щорічному саміті Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін, він наголосив на важливості проведення конференція в Ялті, оскільки “саме тут було прийнято рішення про післявоєнний устрій світу”, що мало “дуже глибокі наслідки, насамперед для України”. А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що “Берлінська стіна впала дуже давно”, але так і не усвідомлено, що “двополярного світу більше немає”. “І тоді, коли весь світ, принаймні вже у 1989 році, повинен був думати про те, як реформуватися, як реорганізувати всю світову систему – починаючи з політичної й закінчуючи фінансовою, – ми жили за старими правилами», – додав А.ЯЦЕНЮК.

Лідер “Фронту змін” зазначив, що «на превеликий жаль, сьогодні поділ України на Східну й на Західну є не що інше, як поділ Європи – на Східну і Західну” - все це є “наслідком післявоєнного устрою світу».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що ЄС “на жаль, закріпив розподіл Європи на Західну і на Східну”. Він вважає, що необхідно поставити питання “зовсім по-іншому – це питання Великої Європи”. “Я не можу спростити його просто до членства України в Європейському Союзі, і для мене найважливіше саме питання європейської інтеграції в рамках всієї Європи”, - наголосив політик. За його словами, на порядку денному “має стояти щось на зразок Європейського концерту, якому вже майже 200 років”. Він додав, що необхідно “усвідомити, що ми як Європа маємо спільні цінності, можемо рухатися разом”. А.ЯЦЕНЮК вважає, що “ми як Європа можемо бути конкурентні, адже після цієї світової фінансової кризи, яка не є насправді фінансовою, – ми отримаємо нові центри впливу й зовсім інший світ”.

Лідер “Фронту змін” підкреслив, що Європейський Союз самостійно навряд чи буде конкурентним, так само як Україна, Росія й інші країни. «Тільки у проекті Нової Європи – моя відповідь. І це моя відповідь на те, якою повинна бути європейська інтеграція», – заявив він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “Київ може стати одним із ініціаторів «проекту Великої Європи». “Моя мета – це не просто ЄС, тому що Європейський Союз відбувся, і мало що в світі зміниться від того, чи буде в ньому 27 чи 28-29 країн”, - додав він. При цьому зазначив, що слід визнати: сьогодні в ЄС також є проблем. За його словами, “для динамічного розвитку і для формування нового світового центру впливу в посткризовому світі ми зобов’язані сформувати новий проект – проект Великої Європи, і Київ може бути тут одним із ініціаторів». Лідер “Фронту змін” підкреслив, що “Україна може стати одним із геополітичних центрів впливу”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «гегемона у світі більше немає, «світового управляючого» немає і ми повинні готуватися до того, що є кілька континентів, які між собою дуже жорстко конкуруватимуть”. “Тому чим більші ми, чим сильніші у нас зв’язки, чим менше ми самі себе обмежуємо кордонами Європейського Союзу, а ставимо для себе завдання формування Великої Європи – тим кращий результат ми будемо мати», – вважає лідер “Фронту змін”.