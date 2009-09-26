Тимошенко не говоритиме з Азаровим про економіку, доки він дачу не віддасть

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала одному із лідерів Партії регіонів Миколі АЗАРОВУ відмовиться від державної дачі, яку він отримав під час роботи в попередньому уряді на посаді першого віце-прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою вимогою Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до М.АЗАРОВА напередодні в ефірі телеканалу «Україна».

«З вами, Микола Янович, я не про економіку буду говорити…Будь ласка, коли йшли з посади в уряді, хто вам дав право державну дачу із собою забирати? Ви поверніть її, а потім задавайте мені питання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на закид М.АЗАРОВА про те, що у чинного глави уряду «будинок більше», Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Я до державної власності, до жодної дачі не те що там не жила, а пальцем не доторкнулася, а ви кожен раз йдете з дачею».

Представник Партії регіонів у свою чергу додав, що «до приватизації державної дачі» не має відношення. «Так, я там мешкаю на державній дачі, як і багато інших.. Буде у вас право – будь ласка, виселяйте. Ви вже намагалися виселити», - сказав він.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла наступним разом принести фотографії цієї дачі.