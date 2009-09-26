Янукович розказав про свою велику мрію

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його метою і мрією є об’єднання України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії.

«Сьогодні це моя мета і моя велика мрія – об’єднати всю країну», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання, як він будуватиме відносини зі своїми політичними опонентами та їхніми прихильниками, якщо стане Президентом України.

Водночас при цьому політик висловив думку, що сьогодні вже немає кордону між Сходом і Заходом країни.

«Він, на щастя, стертий діючою владою, адже вона переконала своїх виборців, що не може ефективно працювати», - пояснив свою позицію В.ЯНУКОВИЧ.