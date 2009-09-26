Тимошенко, якщо стане Президентом, посадить Януковича?

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що за корупцію до українських чиновників треба застосовувати найвищу міру покарання, що діє в Україні, - довічне ув‘язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора в ефірі телеканалу «Україна» під час обговорення питання про повернення резиденції «Межигір‘я» у державну власність.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні в Україні є факти, коли діти потрапляють у колонії за дрібні злочини, а чиновники за великі злочини не несуть жодної відповідальності. «Перед законом всі повинні бути рівними. Чому діти повинні за банку згущенки сидіти у в`язницях, а чому великі дядьки, які по 140 га беруть (землі – УНІАН), мають сидіти у президентських кріслах?", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

“За корупцію я б давала довічне ув‘язнення”, - підкреслила прем`єр-міністр.