Янукович думає, що конфлікт у кримській ПР вже минув

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що конфлікт всередині кримської республіканської організації цієї політичної сили вже вичерпано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИМЧ заявив сьогодні в Сімферополі в ефірі державної телерадіокомпанії “Крим”.

Коментуючи ситуацію навколо конфлікту всередині кримського осередку партії, зокрема між народним депутатом Василем КИСЕЛЬОВИМ і головою Верховної Ради Криму Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що цей конфлікт був спровокований політичними опонентами.

“Але є людські емоції, це якщо говорити про В.КИСЕЛЬОВА”, - зауважив лідер ПР.

На його переконання, коли “штучно створюються такі провокації, то боротьба ведеться не з КИСЕЛЬОВИМ і кримською організацією Партією регіонів, а зі мною особисто”.

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що подібні “провокативні дії” з боку політичних опонентів мають місце не лише у Криму, але й у багатьох інших регіонах України,

“Це психологічна атака. Наші опоненти напевно потирають руки, що ми між собою розсваримося, розчаруємо кримчан, і вони почнуть підтримувати Юлію ТИМОШЕНКО”, - зауважив лідер ПР і висловив упевненість. що політичні опоненти його політсили отримають гідну відповідь від виборців Криму на президентських виборах.

“Партійна організація здорова, ніякого внутрішнього конфлікту немає, партія єдина”, - запевнив кримчан В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня президія політради Партії регіонів вирішила виключити В.КИСЕЛЬОВА з лав партії за «завдання шкоди її репутації й порушення вимог статуту» і відкликати В.КИСЕЛЬОВА з членів політради ПР.

16 вересня А.ГРИЦЕНКО заявив, що цілком підтримує це рішення і що В.КИСЕЛЬОВА давно треба було виключити з Партії регіонів, оскільки він завдав величезної шкоди рейтингу Партії регіонів і особисто лідеру партії ЯНУКОВИЧУ.

«Якби Партія регіонів звільнилася від цієї людини ще три роки тому, була б цілком інша суспільно-політична ситуація в Криму. Не було б того, що відбувається сьогодні », – переконаний голова парламенту автономії і заявив, що його опоненти з числа депутатів кримського парламенту діють «під безпосереднім керівництвом КИСЕЛЬОВА».

17 вересня В.КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід із Партії регіонів. При цьому він не має наміру за власною ініціативою залишати фракцію « регіоналів » у ВР. « Якщо вони мене виключать із фракції - це їхня воля. Сам я з фракції не піду, оскільки згідно із законом я втрачу депутатський мандат. Я цієї дурості не зроблю, такого подарунка я нікому не дам », - сказав парламентарій.

В.КИСЕЛЬОВ також заявив, що В.ЯНУКОВИЧ « передав владу в Криму криміналітету ».