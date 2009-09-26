Янукович думає, що конфлікт у кримській ПР вже минув
"Це психологічна атака"
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що конфлікт всередині кримської республіканської організації цієї політичної сили вже вичерпано.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИМЧ заявив сьогодні в Сімферополі в ефірі державної телерадіокомпанії “Крим”.
Коментуючи ситуацію навколо конфлікту всередині кримського осередку партії, зокрема між народним депутатом Василем КИСЕЛЬОВИМ і головою Верховної Ради Криму Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що цей конфлікт був спровокований політичними опонентами.
“Але є людські емоції, це якщо говорити про В.КИСЕЛЬОВА”, - зауважив лідер ПР.
На його переконання, коли “штучно створюються такі провокації, то боротьба ведеться не з КИСЕЛЬОВИМ і кримською організацією Партією регіонів, а зі мною особисто”.
В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що подібні “провокативні дії” з боку політичних опонентів мають місце не лише у Криму, але й у багатьох інших регіонах України,
“Це психологічна атака. Наші опоненти напевно потирають руки, що ми між собою розсваримося, розчаруємо кримчан, і вони почнуть підтримувати Юлію ТИМОШЕНКО”, - зауважив лідер ПР і висловив упевненість. що політичні опоненти його політсили отримають гідну відповідь від виборців Криму на президентських виборах.
“Партійна організація здорова, ніякого внутрішнього конфлікту немає, партія єдина”, - запевнив кримчан В.ЯНУКОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, 15 вересня президія політради Партії регіонів вирішила виключити В.КИСЕЛЬОВА з лав партії за «завдання шкоди її репутації й порушення вимог статуту» і відкликати В.КИСЕЛЬОВА з членів політради ПР.
16 вересня А.ГРИЦЕНКО заявив, що цілком підтримує це рішення і що В.КИСЕЛЬОВА давно треба було виключити з Партії регіонів, оскільки він завдав величезної шкоди рейтингу Партії регіонів і особисто лідеру партії ЯНУКОВИЧУ.
«Якби Партія регіонів звільнилася від цієї людини ще три роки тому, була б цілком інша суспільно-політична ситуація в Криму. Не було б того, що відбувається сьогодні », – переконаний голова парламенту автономії і заявив, що його опоненти з числа депутатів кримського парламенту діють «під безпосереднім керівництвом КИСЕЛЬОВА».
17 вересня В.КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід із Партії регіонів. При цьому він не має наміру за власною ініціативою залишати фракцію « регіоналів » у ВР. « Якщо вони мене виключать із фракції - це їхня воля. Сам я з фракції не піду, оскільки згідно із законом я втрачу депутатський мандат. Я цієї дурості не зроблю, такого подарунка я нікому не дам », - сказав парламентарій.
В.КИСЕЛЬОВ також заявив, що В.ЯНУКОВИЧ « передав владу в Криму криміналітету ».