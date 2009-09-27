Янукович: танго буде, коли воно буде на двох

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що українська зовнішня політика відносно Росії негативно впливає і на взаємини України з Європою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії.

На думку політика, ситуація, яка впродовж останніх років нагніталася чинною владою навколо зовнішньополітичних пріоритетів України, не дала жодних позитивних результатів щодо побудови відносин зі стратегічними партнерами і просування інтересів України у світі.

«Зовнішня політика сучасної України відірвана від поглядів народу. Це велика помилка», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, Україна повинна проводити збалансовану зовнішню політику.

«Коли когось звинувачують у намаганнях знищити територіальну цілісність і суверенітет України, це є неповага до наших стратегічних партнерів. Я маю на увазі, перш за все, Росію», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як зазначив політик, зовнішньополітичні пріоритети України повинні спрямовуватися на відстоювання національних інтересів, насамперед з Росією, Європейським Союзом та іншими країнами і регіонами.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, це матиме успіх і позитивний ефект, якщо реалізовуватиметься за принципом – «танго буде, коли воно буде на двох».