КС не дозволив Ющенку зупинити приватизацію ОПЗ?

Конституційний Суд України відмовив Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ у відкритті провадження у справі за конституційним поданням глави держави щодо призупинення розпорядження уряду про приватизацію Одеського припортового заводу.

Про це УНІАН повідомило джерело у Фонді державного майна України.

За словами співрозмовника агентства, відповідне рішення судді КС ухвалили вчора ввечері.

«У зв’язку з цим жодних указів Президента, які б забороняли приватизацію ОПЗ, на сьогодні немає», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Стартова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення.

17 вересня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України № 1517-р від 3 грудня 2008 р., якими передбачено проведення приватизації ВАТ "Одеський припортовий завод".

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на указ Президента.

25 вересня на сайті Фонду держмайна було розміщено повідомлення про те, що фонд одержав поштою постанову Окружного адміністративного суду Києва про заборону здійснювати заходи з проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод" (22 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовом ВАТ «Дніпроазот» (Дніпродзержинськ) вже втретє призупинив проведення конкурсу з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод»).

Згідно з інформацією ФДМ, постанова суду доведена керівництвом Фонду до відома відповідних структурних підрозділів фонду.

Як зазначається у повідомленні, фонд звернувся із запитом до Міністерства юстиції України з проханням надати роз`яснення про процедуру виконання постанови суду.

Одеський припортовий завод (місто Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.