Ющенко розуміє, чому продаж ОПЗ закінчився скандалом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням дати правову оцінку діям посадових осіб Фонду держмайна та вжити передбачених заходів для притягнення до відповідальності винних у порушенні закону під час спроби продажу Одеського припортового заводу.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, В.ЮЩЕНКО назвав абсолютно неприйнятним такий підхід до приватизації стратегічних об’єктів, які продемонстрували уряд та Фонд державного майна під час спроби продажу ВАТ «Одеський припортовий завод». Вкотре було продемонстровано небажання діяти в рамках закону та повна зневага до рішень суду.

Незважаючи на діючий указ Президента України та рішення суду, Фонд держмайна пішов на пряме порушення закону і провів запланований конкурс, виконуючи тіньові домовленості уряду. Зважаючи на широкий розголос неправомірних дій уряду, інвестори відмовилися називати реальну ціну за ризиковий об’єкт приватизації, йдеться у повідомленні.

Коли у ході конкурсу не вдалося реалізувати домовленості уряду щодо продажу акцій Одеського припортового заводу визначеному покупцеві, конкурсна комісія не визнала результати аукціону.

Такі дії викликають неприємні асоціації щодо повторення вже пройденого етапу кулуарної приватизації та є абсолютно неприйнятними, вважає Президент.

В.ЮЩЕНКА обурює спроба уряду свою недолугу бюджетну політику компенсувати шляхом продажу стратегічних для держави об’єктів, зазначається у повідомленні. Замість реальних бюджетних реформ, зменшення бюджетних видатків уряд продовжує практику збирання наперед податків, невиплати податку на додану вартість, а нині ще й реалізовувалась спроба продажу стратегічного для країни Одеського припортового заводу.

Уряд сьогодні переслідує тактику під назвою «пересидіти кризу». Головний фінансовий документ на 2010 рік наочно продемонстрував політику уряду запропонувавши побудувати бюджет на нереальних доходній частині, посиленні ручного керування ресурсом, абсурдності Стабілізаційного фонду, наголошує Президент і додає, що небажання уряду проводити бюджетну реформу закривають перед Україною перспективи економічного розвитку та значно погіршує умови виходу з кризи.

Таким чином, спроба продажу Одеського припортового заводу є намаганням уряду за рахунок розпродажу стратегічних об’єктів за мінімальною ціною компенсувати свою недолугу бюджетну політику, демонструючи зневагу прем’єр-міністра до законодавства і судової системи влади, підкреслює В.ЮЩЕНКО.