Азаров сподівається на мудрість Ющенка

Перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише доопрацьований закон про державний бюджет на 2007, ухвалений сьогодні Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам.

«Хочеться сподіватися, що Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО) виявить притаманну йому мудрість, відповідальність і підпише бюджет», - сказав перший віце-прем’єр.

Він додав, що у таких випадках Президент має стояти на позиціях держави, а не на позиціях радників, які підштовхують його до подальшої конфронтації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в редакції, прийнятій 6 грудня, врахувавши пропозиції профільного комітету. За прийняття закону в цілому проголосували 245 народних депутатів з 438 зареєстрованих у сесійній залі.