Жданов думає, що Ющенко в другому турі може підтримати Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у другому турі президентських виборів може підтримати кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА. Таку думку висловив директор аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ в ефірі “5-го каналу”.

Зараз же, на думку експерта, В.ЮЩЕНКО грає в парі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, об’єктивно підсилюючи його проти Юлії ТИМОШЕНКО, і це відбуватиметься надалі.

За словами І.ЖДАНОВА, основним мотивом участі В.ЮЩЕНКА у виборчій кампанії буде ніщо інше як, в парі з лідером Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧЕМ, критика уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

"Найбільшим парадоксом і певним ударом буде те, що після першого туру президентських виборів В.ЮЩЕНКО може підтримати В.ЯНУКОВИЧА, тому що він точно не буде підтримувати Ю.ТИМОШЕНКО", - зауважив політолог.

При цьому, оцінюючи заяву В.ЮЩЕНКА про те, що він переможе на майбутніх президентських виборах, І.ЖДАНОВ відзначив наступне: «Я переконаний, що рейтинг В.ЮЩЕНКА вже не лікується і він за жодних обставин не стане Президентом вдруге».