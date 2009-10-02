У Європаламенті кажуть, що українська політика викликає жахливі відчуття

Голова постійної делегації Європейського парламенту з питань взаємодії з Україною Павло КОВАЛЬ вважає, що Європарламент має прийняти декларацію про необхідність надання Україні перспективи членства в Євросоюзі.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» (№ 167 від 2 жовтня).

Відповідаючи на запитання про те, що Європарламенту, можливо, слід прийняти декларацію про необхідність надання Україні перспективи членства в Євросоюзі, П.КОВАЛЬ сказав: “Я б дуже хотів цього. Українці мають право почути: Ви запрошені”.

На його думку, така декларація має бути частиною великого пакета документів, що регламентують політичну співпрацю ЄС і України.

Він також вважає, що такі документи необхідно наповнити практичним змістом, при цьому обидві сторони – Європейський Союз і Україна – мають узяти на себе певні зобов`язання.

За словами П.КОВАЛЯ, Європарламент хоче працювати з Україною незалежно від того, хто її очолить. «Я відстоюватиму в Європарламенті позицію, що Брюссель не повинен закривати Києву двері в ЄС незважаючи ні на що», - додав він.

При цьому П.КОВАЛЬ зазначив, що євроінтеграція – непростий шлях, але для того, щоб Україна просувалася цим шляхом, їй треба надати європейську перспективу.

Відповідаючи на запитання про можливі терміни підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС, П.КОВАЛЬ сказав, що є сподівання, що до кінця року переговори закінчаться. «Я чув про це від міністрів закордонних справ деяких країн ЄС, які, очевидно, знайомі з ситуацією», - додав він.

Кажучи про реакцію Брюсселя на можливу подачу Україною наступного року заявки на вступ до ЄС, за що висловлюється ряд українських депутатів, П.КОВАЛЬ зазначив, що ставлення Європи до України пов`язане насамперед із ситуацією в Україні. «Дозвольте нам бути чесними: минулі роки української політики викликають у європейців жахливі відчуття. І цей факт значною мірою стер спогади навіть про "помаранчеву революцію". Тому реакція ЄС на такі очікування вашої країни найбільшою мірою залежатиме від політичної ситуації в Україні, зокрема в контексті майбутніх виборів», - сказав він.

На думку П.КОВАЛЯ, головною підтримкою змін в Україні має стати європейська перспектива. За його словами, без неї дуже важко працювати, змінювати законодавство. «Тому я входжу до числа тих політиків, які наполягають на наданні Україні чітко окресленої європейської перспективи, і чим швидше це відбудеться – тим краще», - сказав глава делегації.

На його думку, головна проблема в наданні такої перспективи – "втома" від розширення ЄС. Крім того, він зазначив, що зараз в Євросоюзі діє так звана концепція малих кроків. «Вважається, що вирішувати проблеми з Україною треба поступово, просуваючись у сфері євроінтеграції малими кроками, замість того щоб відразу дати вам потужний сигнал про далеку перспективу членства в ЄС. Я впевнений, що прихильники цієї концепції серйозно помиляються. Саме відсутність політичної декларації (про готовність ЄС до інтеграції з Україною) заважає українським політикам проводити складні непопулярні реформи, на реалізації яких наполягає Брюссель. Таким чином, концепція малих кроків сама заважає проведенню цих малих кроків. Як то кажуть, коло замкнулося», - додав П.КОВАЛЬ.