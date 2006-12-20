Регіонали заявляють, що дії Ющенка становлять загрозу нацбезпеці і демократії

Фракція Партії регіонів заявляє, що дії Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо необхідності узгодження з ним кандидатур заступників міністрів силових відомств «становлять загрозу національній безпеці, демократії та підривають основи правової системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві фракції Партії регіонів, яку сьогодні на засіданні Верховної Ради оголосив заступник керівника фракції Євген КУШНАРЬОВ.

За його словами, йдеться про спробу «в позаконституційний та позаправовий спосіб встановити контроль над діяльністю силових відомств».

Він зазначив, що «нормальна робоча процедура призначення заступників новопризначеного міністра внутрішніх справ викликала абсурдно-войовничу реакцію з боку Президента України». Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що конфлікт вкотре спровокований «специфічною позицією Секретаріату Президента, яка підмінює собою норми Конституції та вітчизняного законодавства». За його словами, «сам собі Конституція, Президент України вимагає узгодження» кандидатур заступників, керівників ключових підрозділів цілого ряду міністерств. Депутат наголосив на тому, що це є неконституційним, оскільки, відповідно до статті 116 Конституції України, саме уряд призначає на посади та звільняє з них керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу уряду.

Є.КУШНАРЬОВ підкреслив, що в Конституції немає положень, які б відносили до повноважень Президента України узгодження кандидатур для призначення перших заступників і заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Він вважає, що указ, раніше прийнятий Президентом з цього приводу, є антиконституційним, і запропонував В.ЮЩЕНКУ відмінити цей указ.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Кабінет Міністрів своїми постановами призначив сімох нових заступників міністра, з одночасним звільненням попередніх керівників.

15 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію цих постанов уряду. Як зазначалось у документі, Президент вважає, що ці рішення Кабміну “прийнято на порушення конституційних повноважень Президента України щодо забезпечення національної безпеки, керівництва у цій сфері та додержання прав і свобод людини і громадянина, на порушення Указу Президента України від 4 грудня 2006 року № 1025 «Про Перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, органів дипломатичної служби, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України», яким передбачено погодження з главою держави кандидатур для призначення на посади першого заступника міністра внутрішніх справ України та заступника міністра внутрішніх справ України.

Крім цього, В.ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду “для вирішення питання про конституційність зазначених постанов Кабінету Міністрів України”.