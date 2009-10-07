Тимошенко зрозуміла, що в економіці України відбуваються страшні речі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що економіка України надмірно монополізована.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на засіданні уряду.

«Коли замкнутися в середовищі наших кланів, які й так все поділили, ми країну не витягнемо. Повірте мені, над цим треба багато працювати, щоб демонополізувати всі сфери життя України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, більш активне залучення інвестицій дозволить демонополізувати всі сфери економіки. «Як не кинешся купити бензин – монополія, цукор – монополія, м`ясо курятини – монополія, цемент – монополія. Як так держава може жити? Це просто страшні речі. Саме тому залучення свіжого повітря в якості світових інвестицій – це для нас є багатофункціональне питання», - додала прем’єр-міністр.