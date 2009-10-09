Медведько не бачить «якогось вибуху» у бандитських розбірках в Києві

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО погоджується з висловлюванням міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, що сьогодні в Україні немає повернення «кривавих 90-х».

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Зараз цією дійсно жахливою стріляниною (маються на увазі бандитські розбірки в Голосіївському парку та розстріл співвласника супермаркету «Форум» і двох охоронців «Титану») порівняно з 90-ми роками, то це, можна сказати, тиша. Я не можу сказати, що є якийсь вибух, є щось надзвичайне. Тому я підтримую Ю.ЛУЦЕНКА в цьому висловлюванні. Надзвичайного не має, але те, що трапилось останніми днями, це дійсно жахливо», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що відкидає заяви одного з колишніх керівників МВС Михайла КОРНІЄНКА, зроблені у ЗМІ, що Україну очікує «повернення кривавих 90-х», зокрема, хвиля вбивств на замовлення.

При цьому він визнав, що «МВС України відчуває спроби з боку іноземних злодіїв у законі встановити свій контроль в Україні». «Але МВС у змозі контролювати ситуацію, в змозі забезпечити покарання кожному, хто намагатиметься здійснити напади на українських громадян», - запевнив Ю.ЛУЦЕНКО.

Також глава МВС нагадав, що у Києві в 1997, 1998, 1999 роках з використанням вогнепальної зброї було вбито відповідно 44, 36 і 33 особи. У той же час, нерозкритими залишилися відповідно 24, 20 і 12 вбивств. У цьому ж році в столиці з застосування вогнепальної зброї було вбито 11 людей, 4 злочини поки що залишаються нерозкритими.